НАШ АДРЕС:

Дома под усадку (без отделки) мы собираем не просто так, а потому что это единственный правильный вариант стройки!

Спросите почему ? Потому что дом должен отстоятся, пройти естественную сушку, усадку и только потом в него можно вставлять окна, двери и тд. Наша компания только за правильную стройку, поэтому также в наших постоянных подарках находятся: Тёплый угол и Деревянные нагеля!

Почему? Да потому что без этого строить категорически нельзя!