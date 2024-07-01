НАШ АДРЕС:

СК "Дома под усадку"
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Стройте по Уму!

Наши Дома без отделки. 
После Усадки дома - Отделаем вам "Под ключ"!

Дома под усадку (без отделки) мы собираем не просто так, а потому что это единственный правильный вариант стройки!
Спросите почему ? Потому что дом должен отстоятся, пройти естественную сушку, усадку и только потом в него можно вставлять окна, двери и тд. Наша компания только за правильную стройку, поэтому также в наших постоянных подарках находятся: Тёплый угол и Деревянные нагеля! Почему? Да потому что без этого строить категорически нельзя! 
Хотели найти честную и добросовестную компанию, тогда мы Вас ждём! Бесплатный звонок менеджеру:  8 (800) 600-12-33

Звонки на Ватсапп, Вайбер:
+7 (963) 330-70-00

Проекты:

Проект дома № 01
дом из бруса "Подольск"

Дом из бруса под усадку
6х6 м, с балконом и террасой

Цена от:  530 000 руб.

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Проект дома № 02
дом из бруса "ярославль"

Дом из бруса под усадку
6х6 м, в два этажа, с балконом и террасой

Цена от:  990 000 руб.

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Проект дома № 03
дом из бруса "клин"

Одноэтажный дом из бруса под усадку 6х8 м, с открытой террасой

Цена от:  490  000 руб.

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Проект дома № 04
дом из бруса "Орёл"

Дом из бруса под усадку
6х9 м, с мансардным этажом,  крыльцом и кукушкой

Цена от:  830 000 руб.

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Проект дома № 05
 дом из бруса "смоленск"

Дом из бруса под усадку
6х8 м в полтора этажа с террасой и балконом

Цена от:  930 000 руб.

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Проект дома № 06 
дом из бруса "рязань"

Дом из бруса под усадку
 8х10 м, с мансардным этажом и двумя балконами, тремя кукушками

Цена от:  990 000 руб.

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Цены действительны:

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Проект дома № 07
дом из бруса "калуга"

Дом из бруса под усадку
8х9 м, с мансардным этажом и балконом

Цена от:  930 000 руб.

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Проект дома № 08
дом из бруса "владимир"

Дом из бруса под усадку 7.5х7.5 м, в полтора этажа, с балконом и крыльцом

Цена от:  870 000 руб.

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Проект дома № 09
дом из бруса "Псков"

Дом из бруса под усадку
7х8 м, в два этажа,
с эркером и вальмовой крышей

Цена от:  1  385 000 руб.

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Проект дома № 10
дом из бруса "тула" 

Дом из бруса под усадку
7.5х7.5 м, с мансардным этажом и террасой

Цена от:  790 000 руб.

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Проект дома № 11
дом из бруса "Брянск"

Дом из бруса под усадку
7.5х9 м, в два этажа, с балконом и эркерами

Цена от:  1 555  000 руб.

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Проект дома № 12
дом из бруса "чудово " 

Дом из бруса под усадку
 7х9 м, с эркером

Цена от:  855 000 руб.

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Отзыв от Заказчика
Строим по всей России. Отзыв из Севастополя

Отзыв. Построили Отличный дом "Под усадку" / Лето 2023 г.

Проект дома № 13
дом из бруса "тверь"

Дом из бруса под усадку
6х8 м, с мансардным этажом, балконом и террасой

Цена от:  665 000 руб.

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Проект дома № 14
дом из бруса "иваново"

Дом из бруса 7х11 с вальмовой крышей и террасой

Цена от:  980 000 руб.

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Проект дома № 15
дом из бруса "Кострома"

Дом из бруса 8,5х13 с вальмовой крышей и террасой

Цена от:  1 030 000 руб.

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Проект дома № 16
дом из бруса "Гатчина"

Дом из бруса 7х9 с большой террасой

Цена от:  830 000 руб.

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Проект дома № 17
дом из бруса "Новгород"

Дом из бруса 7х7,4 с эркером и террасой

Цена от:  850 000 руб.

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Проект дома № 18
дом из бруса "Курск"

Дом из бруса 6х9 с террасой и балконом

Цена от:  770 000 руб.

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Проект дома № 19
дом из бруса "Дмитров "

Дом из бруса под усадку
7х9 м, 2 этажа с крыльцом и балконом

Цена от:  1 525  000 руб.

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Проект дома № 20
дом из бруса "МОсква "

Дом из бруса 11,5х11,5 с террасой

Цена от:  1 123 000 руб.

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Проект дома № 21
дом из бруса " Пушкино"

Дом из бруса 7х8,5 в полтора этажа с террасой

Цена от:  775 000 руб.

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Проект дома № 22
дом из бруса "Можайск "

Дом из бруса 10,3х12,1 в полтора этажа с эркером и крыльцом

Цена от:  1 083 000 руб.

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Проект дома № 23
дом из бруса " Коломна"

Дом из бруса 8х8,5 в полтора этажа с террасой

Цена от:  823 000 руб.

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Проект дома № 24
дом из бруса "Чехов"

Дом из бруса 6,5х10,5 в 2 этажа с террасой

Цена от:  1 340 000 руб.

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Проект дома № 25
дом из бруса "Одинцово"

Дом из бруса под усадку 8,6х9 с эркером и крыльцом

Цена от:  1 190 000 руб.

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Проект дома № 26
дом из бруса "Ногинск "

Дом из бруса 8х8 с эркером и террасой

Цена от:  763 000 руб.

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Проект дома № 27
дом из бруса "Луга"

Дом из бруса 6х8 с крыльцом

Цена от:  753 000 руб.

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Проект дома № 28
дом из бруса "Тосно"

Дом из бруса 9,5х9,7 с эркером и террасами

Цена от:  1 125 000 руб.

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Проект дома № 29
дом из бруса "Волхов"

Дом из бруса 9х10,5 в полтора этажа с балконом и террасой

Цена от:  1 015 000 руб.

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Проект дома № 30
дом из бруса "Тихвин"

Дом из бруса 8,5х10 в полтора этажа с террасой и балконом

Цена от:  855 000 руб.

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Проект дома № 31
дом из бруса "Выборг"

Дом из бруса под усадку
8х9 м, в полтора этажа с крыльцом

Цена от:  803 000 руб.

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Проект дома № 32
дом из бруса "Ломоносов"

Дом из бруса 9,5х10 с двумя кукушками и террасой

Цена от:  825 000 руб.

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Проект дома № 33
дом из бруса "Кировск"

Дом из бруса 6х8 с балконом и террасой

Цена от:  780 000 руб.

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Проект дома № 34
дом из бруса "Приозерск"

Дом из бруса 9х10 в полтора этажа с кукушкой и террасой

Цена от:  820 000 руб.

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Проект дома № 35
дом из бруса "Лодейное поле"

Дом из бруса 6х9 одноэтажный с террасой

Цена от:  553 000 руб.

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Проект дома № 36
дом из бруса "нижний новгород"

Дом из бруса 8х9 с кукушкой и террасой

Цена от:  900 000 руб.

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Профессиональный инструмент и Ответственные бригады!

Наши цены Ниже Конкурентов
Расскажем про Дома под усадку

Проект дома № 37
дом из бруса "Сестрорецк"

Дом из бруса 6х6 с ломаной крышей и открытой террасой

Цена от:  553 000 руб.

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Проект дома № 38
дом из бруса "шатура"

Дом из бруса 7х9 с ломаной крышей

Цена от:  850 000 руб.

Подробнее >>>

Проект дома № 39
дом из бруса "истра"

Дом из бруса 6х8

Цена от:  750 000 руб.

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Проект дома № 40
дом из бруса "волоколамск"

Дом из бруса 7х9 с ломаной крышей

Цена от:  899 000 руб.

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Проект дома № 41
дом из бруса "всеволожск"

Дом из бруса 6х7,5 с ломаной крышей и террасой

Цена от:  620 000 руб.

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Проект дома № 42
дом из бруса "Подпорожье"

Дом из бруса 6х8 с крыльцом

Цена от:  755 000 руб.

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Проект дома № 43
дом из бруса "сланцы"

Дом из бруса 7,5х8 с крыльцом

Цена от:  890 000 руб.

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Проект дома № 44
дом из бруса "кронштадт"

Дом из бруса 6х8 одноэтажный

Цена от:  675 000 руб.

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Проект дома № 45
дом из бруса "кингисепп"

Дом из бруса 6х9 одноэтажный

Цена от:  665 000 руб.

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Проект дома № 46
дом из бруса "волосово"

Дом из бруса 9х7,5 с террасой

Цена от:  950 000 руб.

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Проект дома № 47
дом из бруса "липецк"

Дом из бруса 6х8 с крыльцом

Цена от:  755 000 руб.

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Проект дома № 48
дом из бруса "вологда"

Дом из бруса 8х8 в 2 этажа с террасой

Цена от:  1 250 000 руб.

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 Тел.: +7(963)330-70-00 (WhatsApp)
E-mail: domapodusadku@mail.ru
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в области, тел: +7(963)330-70-00

СК "Дома под усадку"

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